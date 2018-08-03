Драка американки со стюардами за место в бизнес-классе попала на видео

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пассажирку самолета Korean Air сняли с рейса после драки в салоне бизнес-класса, сообщает Korea Joongang Daily.

У американки, летевшей из Сеула в Сан-Франциско, был билет в эконом-класс. Женщина однако заняла место в бизнес-классе и отказалась его покидать.

В результате группа бортпроводников силой вывела женщину из самолета под аплодисменты других пассажиров. Американка не сдавалась, лезла в драку, а затем начала призывать к ядерному разоружению.

Из-за потасовки рейс задержали почти на два часа.