В ДНР силовики уничтожили две электроподстанции

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Две электроподстанции уничтожены в результате диверсионных действий со стороны украинских силовиков на территории подконтрольного ДНР города Ясиноватая, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате диверсионных действий со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) сегодня, 3 августа, в 00.05 (мск) произошло возгорание тяговой подстанции в городе Ясиноватая. Пожаром уничтожены две тяговые подстанции, два железнодорожных вагона", — заявил представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.