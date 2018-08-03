В ДНР силовики уничтожили две электроподстанции

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Две электроподстанции уничтожены в результате диверсионных действий со стороны украинских силовиков на территории подконтрольного ДНР города Ясиноватая, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.