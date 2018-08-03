Захарова прокомментировала совместные учения Грузии и НАТО

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения Noble Partner ("Достойный партнер") призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
По ее словам, настоящая задача этих учений — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию. "Реальные последствия — подпитка милитаристских настроений, неизбежная эскалация напряженности", — добавила она.
Масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018" проходят в Грузии с 1 по 15 августа. Церемония открытия состоялась на военном аэродроме "Вазиани" недалеко от Тбилиси. Открытие началось с показательного выступления. Военнослужащие Грузии, США и Германии высадились с вертолетов Black Hawk и продемонстрировали захват бункера с уничтожением условного противника.