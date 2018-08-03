Число жертв атаки на мечеть в Афганистане возросло до 20 человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Полиция афганской провинции Пактия сообщила, что число жертв террористической атаки на мечеть в городе Гардез возросло до 20 человек, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 40 раненых.

"Начальник полиции Пактии Мохаммад Мандозаи заявил, что погибли не менее 20 человек, еще 40 получили ранения в результате атаки смертников на мечеть в городе Гардез сегодня днем", — сообщается в Twitter телеканала.

Вместе с тем, по словам очевидцев, с которыми беседовал корреспондент телеканала, число жертв атаки составило 30 человек, ранения получили еще 100.