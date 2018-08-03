В Амстердаме арестовали россиянина, подозреваемого в финансировании ИГ*

БЕРЛИН, 3 авг — РИА Новости. В аэропорту Амстердама арестовали россиянина, подозреваемого в финансировании "Исламского государства"*, сообщили в прокуратуре Берлина.
Сегодня на официальной странице генпрокуратуры Берлина был опубликован пресс-релиз, из которого следует, что мужчину арестовали в четверг.
Подозреваемый — 29-летний Юсуп Б. — якобы посылал в Сирию денежные переводы для поддержки ИГ*. Деньги, по данным правоохранителей, шли на закупку оружия и образовательные цели. Расследование ведет генпрокуратура Берлина и криминальная полиция федеральной земли Бранденберг.
*Террористическая организация, запрещенная в России.