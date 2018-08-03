СБУ борется с "антиукраинской деятельностью" в соцсетях

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины в июле пресекла работу 11 администраторов групп в соцсетях, которые размещали в интернете материалы с призывами к изменению границ страны, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, 11 человек в пяти областях Украины были администраторами антиукраинских сообществ в "Вконтакте" и "Одноклассники".

"Размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций "Л/ДНР". За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков по месту жительства этих администраторов правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами "размещения антиукраинских материалов".

Правоохранители квалифицировали действия администраторов по статьям "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 10, до 3 и до 15 лет лишения свободы соответственно.