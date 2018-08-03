Киев предложил Москве обменяться заключенными

Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Киеве предложили обменять Алексея Седикова на одного из граждан Украины, отбывающего наказание в российской тюрьме, сообщается на сайте СПЧ.

С соответствующим предложением к главе СПЧ Михаилу Федотову обратилась уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. На Украине Седикова приговорили к 11 годам лишения свободы.

Денисова отметила, что Седикову требуется "неотложное оперативное вмешательство" из-за травмы бедра. При этом, по ее словам, в больнице при колонии такую операцию провести нельзя.

Омбудсмен предложила российской стороне обменять Седикова на одного из украинцев, которому также требуется "квалифицированная медицинская помощь с привлечением специалистов".

Предложение обмена

На прошлой неделе Денисова отправила российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с предложением об обмене заключенными.

Инициатива касается взаимного освобождения 36 человек.

В письме Денисова также сообщила о возможности совместного участия в заседании трехсторонней контактной группы для обсуждения гуманитарных визитов с целью проверки условий содержания заключенных.

В Москве увидели определенную двусмысленность в письме украинской стороны. Так, пресс-секретарь омбудсмена напомнила, что российский закон не дает Москальковой мандата на "освобождение, помилование или обмен заключенными".