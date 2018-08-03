В МИД обвинили Лондон в спекуляции вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лондон занимается информационными спекуляциями и создает атмосферу секретности вокруг расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери, чтобы скрыть правду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на колоссальный поток сообщений, который захлестнул СМИ Великобритании, в которых выдвигаются все новые и новые версии произошедшего в Солсбери и Эймсбери. Основывается все это на непонятных источниках, зачастую даже противоречат друг другу, дают абсолютно путанную картину, но видимо, в этом и есть суть вбросов. Это такая кампания по сокрытию истины и реальности того, что произошло", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что на этом фоне проводящая расследование полиция не реагирует на запросы, отказывается опровергать или подтверждать многочисленные слухи.

"Это свидетельствует об одном: путем вброса явно спекуляций и одновременно создания атмосферы секретности вокруг расследований в Лондоне пытаются скрыть правду и не допустить раскрытия истины", — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.