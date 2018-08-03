На Украину не пустили 740 иностранцев из-за посещения Крыма и Донбасса

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Украинские пограничники запретили с начала года въезд в страну 740 иностранцам из-за посещения Крыма и Донбасса без согласия Киева, сообщила в пятницу пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"С начала года сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы (за незаконное пересечение границы через закрытые пункты — ред.) на 600 человек. Из-за незаконного пересечения границы в закрытых пунктах пропуска принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на три года 740 иностранцам", — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.