Иран выразил надежду на "исправление ошибочных действий" США

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Иран надеется, что США прислушаются к международному сообществу и исправят свои ошибочные действия, когда вышли из ядерной сделки, Тегеран и дальше будет ее исполнять, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время встречи с главой МИД КНР Ван И на полях мероприятий АСЕАН в Сингапуре.
Зариф подчеркнул, что Иран готов и дальше выполнять соглашение и прикладывать усилия для этого вместе с остальными участниками соглашения, в том числе с Китаем и с европейскими странами.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.