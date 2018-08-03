В ДНР отметили снижение числа обстрелов после введения "хлебного" перемирия

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин отметил снижение интенсивности обстрелов после введения в Донбассе "хлебного" перемирия, однако, по его словам, полного прекращения огня добиться не удалось.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"Могу опираться на данные нашего СЦКК (представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ред.). Согласно им, можно говорить о положительной динамике, но нельзя говорить о полном прекращении обстрелов", — сказал Пушилин в пятницу журналистам.

Он отметил, что за время действия "хлебного" перемирия в результате обстрелов пострадали два человека. "Горячими точками" остаются Докучаевск и горловское направление.