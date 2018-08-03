Зоозащитники рассказали, почему в Бельгии ежегодно усыпляют 10 тысяч кошек

БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Александр Шишло. В Бельгии ежегодно подвергают эвтаназии около 10 тысяч брошенных и потерявшихся кошек, сообщили РИА Новости в бельгийской организации по защите животных GAIA.

Причиной этого собеседник агентства назвал нехватку мест в приютах.

По его словам, из-за роста популяции бродячих животных власти обязали жителей страны к 1 января 2019 года стерилизовать и чипировать всех без исключения домашних кошек и котов. Невыполнение этого требования грозит хозяевам животных штрафом до 150 евро.

По данным СМИ, в Бельгии ежегодно находят и передают в приюты порядка 22 тысяч бродячих кошек и котов. Хозяевам из них возвращают лишь около полутора тысяч.

Для малоимущих бельгийцев требование стерилизовать и чипировать кошек обойдется в копеечку. В зависимости от региона стоимость стерилизации кошки варьируется от 120 до 200 евро, кастрации кота — от 70 до 90 евро. Еще около 50 евро придется выложить за чипирование.