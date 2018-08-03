МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Республиканцы и демократы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии". Документ предусматривает новые санкции против России, в частности ограничения против госдолга.

Авторами законопроекта стали Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии и Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн от республиканцев. Двое последних давно известны антироссийской позицией.

Основанием для новых санкций сенаторы считают "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США", а также ее действия в Сирии и на Украине.

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — говорится в заявлении сенатора Линдси Грэма, одного из авторов законопроекта.

По его словам, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Энергетика, госдолг и кибербезопасность

Под санкционный удар должны попасть российские политики, чиновники, бизнесмены и компании, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.

Документ также требует, чтобы госсекретарь дал заключение о том, является ли Россия спонсором терроризма в соответствии с формальными критериями.

Есть и законопроекте и предложения, направленные на "оказание давления на российское правительство, с тем чтобы оно прекратило препятствовать международным усилиям по расследованию нападений с применением химического оружия, а также наказанию российского правительства за производство и применение химического оружия". Вашингтон не раз обвинял Москву в том, что она препятствует расследованиям химатак в Сирии, а также в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Еще один объект санкций — энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. В документе также предусматривается запрет на выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России. А от компаний, занимающихся крупными сделками с недвижимостью, потребуют предоставлять информацию, если эти сделки заключены с российской стороной.

Авторы законопроекта предлагают ввести запреты и санкции по сделкам, связанных с новым государственным долгом России. Против такой меры ранее выступал американский Минфин, который опасается, что это негативно отразится на всем мировом рынке казначейских бумаг.

Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.

В сфере кибербезопасности законопроект предлагает разрешить Минюсту выдвигать обвинения за взлом любой избирательной системы на американских федеральных выборах. А против любых российских лиц, которые "располагают ресурсами и возможностями оказать поддержку или содействие злонамеренным кибердействиям", могут быть введены секторальные санкции.

Вдобавок сенаторы предлагают создать управление по вопросам киберпространства и цифровой экономики в Госдепартаменте, а также специальный Национальный центр по обработке информации, ответу на "гибридные угрозы" и противодействию дезинформации от России.

Реакция Москвы

В Госдуме полагают, что новые санкции стали очередной попыткой "разыграть российскую карту" перед промежуточными выборами в конгресс и сорвать диалог, наметившийся на встрече Путина и Трампа. Такое мнение высказал член комитета по международным делам Сергей Железняк.

"После переговоров президентов России и США в Хельсинки русофобское американское лобби испытало шок и теперь пытается всеми возможными способами не допустить потепления отношений с нашей страной. В преддверии ноябрьских выборов "российская карта" будет все более востребована во внутриполитической игре США, и подобные инициативы очевидно будут появляться еще не раз", — приводит слова депутата его пресс-служба.

Железняк отметил, что необходимо учитывать и то, что многие американские политики, бизнесмены и общественные деятели понимают абсурдность санкций, открыто заявляя о необходимости диалога и восстановления отношений с Россией.

"Наша страна никому не навязывает свою дружбу и правила, но понимает степень ответственности перед лицом серьезных международных вызовов, которые эффективно решать можно только сообща, при полном уважении интересов друг друга", — подчеркнул парламентарий.

Член комитета по безопасности Адальби Шхагошев отметил, что инициатива американских сенаторов говорит об усугублении геополитического стресса противников Дональда Трампа.

"На политической арене Трамп наносит удары по своим противникам, что и подтверждают такие удары "в никуда" со стороны его оппонентов", — сказал депутат.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что законопроект о новых антироссийских санкциях связан с внутриполитической борьбой в США.

"Таких инициатив и заявлений мы будем видеть все больше по мере того, как приближаются промежуточные выборы в конгресс 6 ноября", — сказал он телеканалу RT. По мнению сенатора, такие инициативы призваны поддержать ложную версию о "российском вмешательстве" в американские выборы.

"Эта тема будет сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях, но в ближайшие месяц-два вряд ли получит законодательное развитие", — полагает парламентарий.