В Армении опровергли слухи о проблемах с российским оборонным кредитом

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Между Арменией и Россией сложилась атмосфера партнерства, которая не меняется десятилетиями, напомнив в пятницу журналистам глава армянского оборонного ведомства Давид Тоноян, опровергнув информацию о "заморозке" оборонного кредита в 100 миллионов долларов.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на свои источники, что ситуация с предъявленным в Армении обвинением генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. Издание отмечает, что, по словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере 100 миллионов долларов, сейчас находится "под большим вопросом". Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин назвал эту информацию некорректной.

Тоноян также опроверг данные о "заморозке" оборонного кредита в 100 миллионов долларов. "Нет ничего подобного. Есть сотрудничества и партнерская атмосфера, которая не изменилась и не меняется десятилетиями", — приводит слова министра издание Aysor.am.

По его словам, идет процесс реализации поставок по кредитам.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган. Такое разрешение Специальная следственная служба дала.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.