Генсек ОДКБ вскоре приступит к исполнению обязанностей, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров пока находится в Армении, однако приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшие дни, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Мигран Погосян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган.

"Пока господин Хачатуров находится в Армении, но, думаю, в ближайшие дни он приступит в исполнению своих непосредственных обязанностей на рабочем месте", — сказал Погосян.

Ранее Погосян получил официальный письменный ответ от Специальной следственной службы Армении о том, что следователи не возражают против отсутствия в стране Хачатурова.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами.