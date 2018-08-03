Генсек ОДКБ вскоре приступит к исполнению обязанностей, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров пока находится в Армении, однако приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшие дни, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Мигран Погосян.
"Пока господин Хачатуров находится в Армении, но, думаю, в ближайшие дни он приступит в исполнению своих непосредственных обязанностей на рабочем месте", — сказал Погосян.
Ранее Погосян получил официальный письменный ответ от Специальной следственной службы Армении о том, что следователи не возражают против отсутствия в стране Хачатурова.
Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами.