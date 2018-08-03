Союз журналистов Украины заявил о 53 случаях нападения на сотрудников СМИ

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы к сотрудникам средств массовой информации, восемь из них — в июле.

"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам. В июне таких было 2, а всего за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидентов с применением силы к журналистам", — говорится в опубликованном в пятницу заявлении НСЖУ.

В НСЖУ отмечают, что нападения произошли в Киеве, в Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях, в курортных городах Одессе и Херсоне. Также зафиксировано два случая повреждения редакционного имущества — в Днепропетровской области подожгли редакцию газеты "Событие", а в Сумской области сгорел автомобиль журналистов-расследователей.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко ранее заявлял, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.