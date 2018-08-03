В Стамбуле задержали почти 40 иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ*

Сотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле. Архивное фото

Сотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 38 иностранцев, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) и подготовке терактов, сообщает агентство Anadolu в пятницу со ссылкой на источник в полиции.

"Правоохранительные органы задержали 38 иностранных граждан в Стамбуле по подозрению в связях с террористической организацией ИГ*", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, контртеррористические подразделения правоохранителей провели несколько единовременных рейдов по 12 адресам в шести районах города.

Задержанные "подозреваются в подготовке террористических атак".

В ходе операций были также изъяты документы и цифровое оборудование.

*Террористическая организация, запрещенная в России