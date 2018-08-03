СМИ уличили ЕК в превышении расходов на мобильные телефоны и ноутбуки

БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия, вероятно, допустила перерасход средств европейских налогоплательщиков при заключении контрактов общей стоимостью около 100 миллионов евро на обеспечение сетевой IT-безопасности и приобретение мобильных телефонов и ноутбуков для чиновников исполнительной коллегии Евросоюза, сообщила брюссельская интернет-газета EUobserver.

"Внутренние документы и электронные письма конфиденциального содержания, имеющиеся в распоряжении EUobserver, говорят о ненадлежащем подходе к рамочным контрактам с внешними поставщиками, которые назначили завышенную цену, при очевидной осведомленности руководящего персонала (ЕК) и администрации генерального директората Европейской комиссии по информатике (DG Digit)", — пишет издание.

Получить комментарий в пресс-службе ЕК РИА Новости пока не удалось.