МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Публикация издания Guardian о российской "шпионке", проработавшей 10 лет в посольстве США в Москве, является продолжением истерии по поводу якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, считает российский дипломат, бывший посол в Японии, Южной Кореи и Норвегии Александр Панов.

Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщила, что якобы россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, 10 лет работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, которой она и была нанята на работу. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Секретная служба, занимающаяся охраной высшего руководства страны и критической инфраструктуры, не провела должную проверку дела и что якобы этот случай заслуживает независимого расследования, поскольку россиянка потенциально могла сыграть роль во взломе серверов Демократической партии.

При этом Секретная служба, комментируя информацию Guardian, заявила, что должностные обязанности нанимаемых ими иностранных сотрудников сводятся к переводу, культурным вопросам, поддержке контактов, в том числе с местными властями (обязанностями россиянки, о которой идет речь, были поддержка контактов с ФСБ, МВД, ФСО для поддержки работы Секретной службы), а также административным делам.

Комментируя публикацию, Александр Панов отметил, что приемы "спецслужб сложно комментировать, потому что их миллионы", добавив при этом, что "все возможно". Однако он обратил внимание, что сама Секретная служба заявила, что у россиянки не было доступа к информации, имеющей отношение к национальной безопасности.

"Они сами и говорят, что она не владела информацией. (Поэтому это) обычная американская истерия продолжается по поводу вмешательства (в выборы — ред.), ищут повод, чтобы зацепиться", — заявил Панов РИА Новости.

Говоря о своем опыте работы в российских посольствах, он отметил, что Россия не нанимает иностранных граждан. "Нет, у нас такого нет. Мы не нанимаем иностранных граждан на работу в посольство", — заявил он.

В ответ на вопрос, почему США не придерживаются той же практики, дипломат отметил, что "это их дело". "Не только американцы, но и другие страны нанимают. Обычно это клерки, технические работники, которые ничего не знают и ни к какой информации не допущены, это обычно переводчики, повара, официанты, но у нас этого нет", — заявил Панов.