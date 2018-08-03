МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Публикация издания Guardian о российской "шпионке", проработавшей 10 лет в посольстве США в Москве, является продолжением истерии по поводу якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, считает российский дипломат, бывший посол в Японии, Южной Кореи и Норвегии Александр Панов.
При этом Секретная служба, комментируя информацию Guardian, заявила, что должностные обязанности нанимаемых ими иностранных сотрудников сводятся к переводу, культурным вопросам, поддержке контактов, в том числе с местными властями (обязанностями россиянки, о которой идет речь, были поддержка контактов с ФСБ, МВД, ФСО для поддержки работы Секретной службы), а также административным делам.
"Они сами и говорят, что она не владела информацией. (Поэтому это) обычная американская истерия продолжается по поводу вмешательства (в выборы — ред.), ищут повод, чтобы зацепиться", — заявил Панов РИА Новости.
Говоря о своем опыте работы в российских посольствах, он отметил, что Россия не нанимает иностранных граждан. "Нет, у нас такого нет. Мы не нанимаем иностранных граждан на работу в посольство", — заявил он.
В ответ на вопрос, почему США не придерживаются той же практики, дипломат отметил, что "это их дело". "Не только американцы, но и другие страны нанимают. Обычно это клерки, технические работники, которые ничего не знают и ни к какой информации не допущены, это обычно переводчики, повара, официанты, но у нас этого нет", — заявил Панов.