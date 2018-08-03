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Миссия НАТО начала учения в Косово

(обновлено: 11:21 03.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе. архивное фотоЛоготип НАТО в Брюсселе. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 3 авг — РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщила о проведении учений на территории самопровозглашенной республики на своей официальной странице в Facebook.

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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"KFOR проводит учения в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН с целью поддержания готовности и оперативного потенциала, и чтобы гарантировать мир, безопасную обстановку и свободу передвижения", — говорится в сообщении миссии.

На приложенных видеозаписях видна колона внедорожников, БТР, гусеничной и грузовой техники НАТО, которая двигается по косовским населенным пунктам. Практически одновременно с началом учений косовские СМИ сообщили о приказе об отзыве из отпусков всех сотрудников полиции самопровозглашенной республики для "оперативной деятельности".

Командующий объединенный союзных сил НАТО в Неаполе американский адмирал Джеймс Фогго посетил в начале августа Косово, в том числе фактически разделенный между албанцами и сербами север края для "поддержания связи с военнослужащими НАТО и спокойствия граждан". Он заявил, что KFOR в Косово "не ожидает возникновения проблем в ближайшей или средней перспективе".

"Рудники комбината "Трепча" — экономический двигатель севера Косово, добывающий цинк и серебро, где трудоустроено около 2 тысяч человек", — говорится в сообщении миссии о поездке командующего.

Возрастание активности миссии под эгидой НАТО происходит на фоне решения правительства самопровозглашенной республики Косово от 1 августа сформировать рабочую группу, которая приступит к оценке крупнейшего в стране металлургического комбината "Трепча".

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© Фото : Public domain
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Металлургическое предприятие и рудники цветных металлов "Трепча" на 55,1% принадлежат Фонду развития республики Сербия, остальные акции распределены между государственным сербскими акционерами. По данным официального Белграда, объем производства в 2015 году достиг 210 тысяч тонн цветных металлов, а разведанные запасы олова и цинка составляют 51 миллион тонн, приблизительная оценка "Трепчи" составляет десятки миллиардов евро.

Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) правительства Сербии Марко Джурич заявил, что закон о конфискации металлургического комбината и рудников "Трепча", принятый в октябре 2016 года парламентом самопровозглашенной республики Косово, не будет признан властями Сербии. Президент Александр Вучич, бывший тогда премьером, указал, что "никто не сможет это отнять даже силой".

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на ее сайте, в международной миссии KFOR сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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