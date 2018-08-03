В Киеве шахтеры проводят акцию у здания Минэнерго

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Шахтеры проводят акцию возле здания министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве с требованием выплатить задолженность по заработной плате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец ранее сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет около 38 миллионов долларов.

"Горняки шахты "Горная" прибыли к Минэнергоугля с требованиями погашения задолженности по зарплате", — написал Волынец на своей странице в Facebook. Шахта "Горная" находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.