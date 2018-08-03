В Киеве шахтеры проводят акцию у здания Минэнерго

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Шахтеры проводят акцию возле здания министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве с требованием выплатить задолженность по заработной плате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Горняки шахты "Горная" прибыли к Минэнергоугля с требованиями погашения задолженности по зарплате", — написал Волынец на своей странице в Facebook. Шахта "Горная" находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.