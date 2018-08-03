Сын Трампа рассказал об угрозах его семье

Эрик Трамп с сыном Люком во время во время празднования Пасхи в Белом доме. 2 апреля 2018

Эрик Трамп с сыном Люком во время во время празднования Пасхи в Белом доме. 2 апреля 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сын Дональда Трампа Эрик заявил, что получал угрозы в свой адрес.

"Мне угрожали, всей нашей семье угрожали, всем нам. У всех нас дома возникал белый порошок", — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос ведущего об угрозах в адрес его семьи.

Он также назвал "полным абсурдом" и "лицемерием" многие сообщения в прессе, касающиеся деятельности его отца и действий родственников президента.

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и "фейковыми новостями". В ответ журналисты критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.

После недавней встречи в Хельсинки с Владимиром Путиным на Трампа обрушились новые обвинения. Оппоненты и политические противники критиковали его за сам факт саммита и за то, что было сказано на конференции по его итогам: стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и в некоторых вопросах даже достигли практических договоренностей.