ООН отправила в Донбасс почти две тонны гуманитарной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (19)

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций отправила почти две тонны гуманитарной помощи для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовали два грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1970 килограмм", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.