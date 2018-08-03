На Шанхай обрушился тайфун "Джондари"

ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. Тайфун "Джондари" обрушился в пятницу утром на Шанхай и прибрежную восточную провинцию Китая Чжэцзян, эвакуированы более 130 тысяч человек, информации о пострадавших пока не поступало, сообщило Национальное метеорологическое управление КНР.

Двенадцатый в этом году тайфун обрушился на восточное побережье страны на границе района Цзиньшань города Шанхай и городского уезда Пинху в провинции Чжэцзян в 10.30 по местному времени (5.30 мск). Порывы ветра в центре тайфуна достигали 23 метров в секунду.

Метеорологический центр Шанхая в пятницу продлил действие "желтого" уровня опасности, объявленного накануне. При этом в некоторых районах мегаполиса введен повышенный "оранжевый" уровень опасности. Власти Шанхая провели экстренную эвакуация 134 тысяч человек в рамках профилактических мер обеспечения безопасности.

Власти города также запустили механизм экстренного реагирования третьего уровня. На протяжении всего дня в затронутых стихией районах ожидаются сильные ливни и порывы ветра, затопления, жителям рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, не приближаться к прибрежным районам, быть крайне аккуратными на дорогах. По прогнозам метеорологов, тайфун продолжит движение вглубь материка и постепенно ослабнет, в субботу погода в пострадавших от непогоды районах должна нормализоваться.

Тайфун "Джондари" сформировался в северо-западной части Тихого океана 25 июля и постепенно продвигался в западном направлении. Ранее тайфун "Джондари", обрушившийся на центральные и западные части Японии, за два дня привел к травмам 24 человек. Тайфун накрыл районы, пострадавшие недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.