В парламенте Франции подтвердили визит делегации в Россию осенью

ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Визит французских депутатов во главе со спикером Национального собрания (нижняя палата парламента) Франсуа де Рюжи состоится в Москву в сентябре или октябре, но точная дата пока не определена, сказала РИА Новости председатель франко-российской группы дружбы в парламенте Франции Каролин Жанвье.

Первоначально визит французских парламентариев и заседание большой парламентской российско-французской комиссии планировались в конце июля. Однако из-за внутриполитической обстановки во Франции поездка была отложена на осень. 1 августа состоялось последнее заседание Насобрания, после которого французские законодатели ушли на летние каникулы.

"Визит будет в сентябре или октябре, но точной даты еще нет… Председатель Национального собрания Франсуа де Рюжи возглавит делегацию во время этого визита, который предоставить возможность встретиться со спикером Госдумы господином Володиным", — сказала Жанвье.

"Как ожидается, будет десять французских парламентариев, в числе которых Франсуа де Рюжи и представители семи политических групп (Нацсобрания)", — отметила французский депутат, которая является членом президентской партии "Вперед, республика", составляющей большинство во французском парламенте.

По словам главы группы дружбы, в числе вопросов, которые планируется обсудить на встрече с депутатами Госдумы, – культурное и экономическое сотрудничество, университетские обмены, а также ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

Жанвье рассказала, что с декабря прошлого года дважды была в России и встречалась с депутатами в рамках парламентской группы дружбы, сенаторами и экспертами. Кроме того, по словам депутата, у нее была встреча с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

"Я полностью поддерживаю регулярный и частный обмен мнениями", — сказала она, подчеркнув, что по ряду вопросов видение ситуации у французских и российских парламентариев расходится, например, по Крыму.

"Но я думаю, очень важно не прекращать диалог и вести его в открытой и регулярной манере", — подчеркнула Жанвье. Она также обратила внимание на частные контакты лидеров Франции и России.