ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (17)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок и Красный Яр. Всего по территории республики было выпущено более 10 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские военные, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 28 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, четверо военнослужащих ранены.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "28 раз открывали огонь" по украинским позициям. "За минувшие сутки в ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.