Состояние четырех раненных при аварии самолета в Мексике вызывает опасения

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса сообщил, что состояние здоровья четверых пострадавших в результате аварии самолета в штате Дуранго вызывает опасения.

"В результате произошедшей аварии самолета Aeromexico в Дуранго остаются госпитализированными только 17 человек из всего числа пассажиров, 13 из них – под наблюдением состояние четверых стабильное, но вызывает опасения", — написал Эспарса в своем микроблоге в Twitter.

На борту самолета Embraer 190, попавшего в аварию во вторник, находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших в инциденте не было.