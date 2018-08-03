Избранный президент Зимбабве призвал жителей страны к единству

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в процессе голосования на избирательном участке в начальной школе Шервуда в Квекве. 30 июля 2018

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в процессе голосования на избирательном участке в начальной школе Шервуда в Квекве. 30 июля 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Избранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал свою победу на выборах началом новой эпохи и призвал жителей страны к единству.

По данным избиркома, Мнангагва победил на выборах главы государства, набрав 50,8% голосов избирателей. Его соперник — кандидат от MDC Нельсон Чамиза — набрал 47,3% голосов.

"Это новое начало. Давайте возьмемся за руки и в мире, единстве и любви будем строить новое Зимбабве", — написал Мнангагва в Twitter.

Оппозиция уже заявила, что не признает результатов выборов и оспорит их в суде.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.