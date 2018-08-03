СМИ: связанная с ФСБ россиянка более 10 лет работала в посольстве США в РФ

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, долгое время работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Сообщается, что гражданка РФ была нанята на работу Секретной службой, в обязанности которой входит охрана первых лиц США, более десяти лет назад. Источник отмечает, что российская сотрудница имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента США.

В 2016 году женщину заподозрили в связях с российскими спецслужбами, в ее отношении была начата проверка следователями из отдела региональной безопасности госдепартамента.

"Ее выдали многочисленные контакты с ФСБ… многочисленные несанкционированные встречи и контакты", — заявил собеседник издания.

Летом 2017 года россиянка была уволена на фоне сокращения числа сотрудников посольства, при этом Секретная служба не стала проводить в ее отношении дополнительного расследования.

Издание заявляет, что знает имя и должность, на которой женщина работала в посольстве, но не смогло получить от нее комментария по поводу сложившейся ситуации.