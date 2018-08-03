Сотрудники российского посольства вновь посетили арестованную в США Бутину

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в очередной раз посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину, она "стойко переносит" условия заключения, говорится в комментарии посольства РФ в США.

"Второго августа сотрудники посольства в очередной раз посетили арестованную властями США российскую гражданку Марию Бутину. Уже 19 дней она находится тюрьме по надуманным обвинениям. Мария стойко переносит тяготы, пытается к ним адаптироваться. На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются", — сообщили российские дипломаты.

В дипмиссии отметили, что Бутиной теперь также "предоставлена возможность осуществлять телефонные звонки", однако "связаться с родителями пока не удалось – тюремная администрация ссылается на некие "технические трудности". Посольство РФ "разбирается" в ситуации.

"Мария благодарит за поддержку своих друзей, близких, а также всех тех, кто верит в ее невиновность, которую она твердо намерена отстаивать. Продолжим регулярно навещать соотечественницу, оказывать ей консульскую помощь и другое необходимое содействие", — следует из распространенного посольством сообщения.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.