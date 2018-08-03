СМИ: арабская коалиция обвинила хуситов в убийстве мирных жителей в Ходейде

МОСКВА/ДУБАЙ, 3 авг — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила шиитских повстанцев-хуситов в убийстве мирных жителей в йеменском городе Ходейда, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Ранее подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что 55 человек погибли и более 130 получили ранения в результате ударов по больнице "Ас-Саура" в городе Ходейде в момент, когда туда привезли больных машины "скорой помощи", а также по рынку рыбаков. По информации телеканала, отдельные "скорые" подверглись новым ударам, направляясь с ранеными в столицу. Министерство здравоохранения направило из столицы бригады врачей в Ходейду, чтобы оказать помощь пострадавшим. Политическое бюро движения "Ансар Алла" (хуситы) осудило "очередной акт геноцида со стороны американо-саудовской коалиции" и призвало все международные организации и страны осудить это нападение.

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что арабская коалиция не проводила никаких операций в Ходейде, и возложил ответственность за жертвы среди мирного населения на хуситов. "Повстанцы-хуситы — вот кто стоит за убийством мирных жителей",- цитирует телеканал слова аль-Малики в Twitter.

Он отметил, что коалиция отслеживает все обвинения в ее адрес и готова взять на себя ответственность в случае установления ее вины, придерживаясь "строгого и прозрачного подхода, основанного на нормах международного права".

Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.