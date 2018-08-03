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Журналист Шевченко предложил создать группу по расследованию убийства в ЦАР

Сюжет:
Убийство российских журналистов в ЦАР (104)
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© AFP 2018 / Fred DufourЦентральноафриканская республикаЦентральноафриканская республика
© AFP 2018 / Fred Dufour

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Журналист, друг погибшего в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля Максим Шевченко предложил создать независимую группу по расследованию убийства российских коллег в ЦАР, в которую могли бы войти журналисты разных взглядов, имеющие опыт работы в горячих точках; наряду с этим о намерении отправить в страну свою съемочную группу для изучения обстановки и проблем, с которыми там может столкнуться журналист, уже заявило одно из российских СМИ.

Центральноафриканская республика. Архивное фото
© AFP 2018 / Pacome Pabandji
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"Я предложил создать такую группу в прямом эфире "Эха Москвы" — я обратился к журналистам и к властям, чтобы создать независимую группу по расследованию причин убийства наших товарищей", — сообщил Шевченко РИА Новости в четверг.

По его мнению, в такую группу могут войти все журналисты, которые знали Орхана, имеют опыт работы в условиях боевых действий, независимо от политических или иных взглядов.

"Это корпоративный вопрос, мы не можем позволить, чтобы наших товарищей безнаказанно расстреливали и убивали вот так. Я не знаю, Женя Поддубный, я думаю, разные взгляды могут быть, Семен Пегов, Влад Шурыгин", — отметил собеседник агентства, говоря о журналистах, которые могли бы работать в рамках такой группы.

Однако пока на публичное предложение сформировать такую группу для проведения расследования никто из коллег не откликнулся.

"Пока нет, пока никто не откликнулся, но я думаю, что откликнутся многие. Слишком много людей знали Орхана, любили Орхана", — сказал Шевченко.

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В СМИ появились фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов
На просьбу пояснить, примет ли он сам участие в работе группы, он отметил: "Я сейчас выдвигаюсь кандидатом во Владимирской области, но, безусловно, я буду координировать и взаимодействовать с ними".

"Когда я исполню свой долг перед избирателями Владимирской области, если у меня получится стать депутатом заксобрания местного, естественно, я не отказываюсь от мандата, я, безусловно, так же буду и заниматься расследованием этого злодеяния", — заверил журналист.

При этом руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин сообщал, что 1 августа встречался в Москве с другом убитого в ЦАР Джемаля — тот сообщил, что хочет расследовать обстоятельства гибели съемочной группы. Глава ЦУР при этом не уточнил имя товарища погибшего журналиста.

"К сожалению, ничего существенного он не смог рассказать, но сам хочет делать расследование о гибели группы", — сказал Коняхин РИА Новости.

Между тем, представители одного из российских новостных ресурсов — Федерального агентства новостей — уже заявили о намерении отправиться в Центральноафриканскую Республику.

Александр Расторгуев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"В связи с повышенным вниманием мировых и российских СМИ к Центральноафриканской Республике, а также по причине того, что достоверной информации о происходящем сейчас на территории страны практически нет, Федеральное агентство новостей (ФАН) формирует съемочную группу для отправки в ЦАР", — сообщается в четверг на сайте СМИ.

Как указано в сообщении, планируемые даты отправления группы — с 8 по 11 августа. Агентство отмечает, что в команду военного репортера Кирилла Романовского требуются оператор, переводчик и стрингер, который умеет писать и снимать. В задачи съемочной группы, как следует из сообщения, будет входить изучение общей обстановки в ЦАР и выявление сложностей, с которыми репортер может столкнуться в этой стране. В издании заверили, что работа съемочной группы будет согласована с МИД России и соответствующими госорганами ЦАР.

Как следует из опубликованного ранее заявления ЦУР, центр вместе с рядом международных организаций проводит собственное расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и выявления виновных. Более того, Коняхин сообщил ранее РИА Новости, что пытается попасть в посольство ЦАР в Москве, чтобы получить визу и выяснить подробности о погибшей там съёмочной группе.

Военный в Центральноафриканской республике
© REUTERS / Baz Ratner/File Photo
Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.

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