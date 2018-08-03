Эйфелеву башню откроют для туристов после полутора дней забастовки

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эйфелева башня откроется для туристов в пятницу после полутора дней забастовки персонала, говорится в коммюнике компании-оператора башни SETE.

Одна из самых известных французских достопримечательностей — Эйфелева башня — закрылась для посетителей из-за забастовки персонала днем в среду.

Как сообщается, руководство компании и профсоюзы работников в четверг достигли соглашения о завершении забастовки, которое позволит улучшить условия труда сотрудников.

"Забастовка части сотрудников SETE завершилось. Эйфелева башня откроет двери для посетителей, начиная с завтрашнего утра с 09.00",- говорится в коммюнике.

Компания также сообщила, что посетители с билетами, действительными на время забастовки, незамедлительно получат компенсацию.

Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек. Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.