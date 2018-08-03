Действующий лидер Зимбабве побеждает на президентских выборах

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в процессе голосования на избирательном участке в начальной школе Шервуда в Квекве. 30 июля 2018

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в процессе голосования на избирательном участке в начальной школе Шервуда в Квекве. 30 июля 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента страны после подсчета голосов в девяти из десяти провинций, сообщает телеканал SABC со ссылкой на данные избирательной комиссии.

За Мнангагву, представляющего правящую партию Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) проголосовали более 2 миллионов избирателей. Его основной соперник кандидат от оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза набрал около 1,9 миллиона голосов.

При этом Чамиза с более чем двукратным преимуществом победил на выборах в Хараре: в столице за него проголосовали более 548 тысяч человек, а за Мнангагву только 204 тысячи.

Итоги голосования в провинции Западный Машоналенд будут объявлены позднее.