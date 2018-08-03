РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пастор раздора: из-за чего ссорятся Трамп и Эрдоган

(обновлено: 08:09 03.08.2018)
03580
© AFP 2018 / StringerПастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018Пастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018
© AFP 2018 / Stringer

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. От войны ультиматумов последних недель Турция и США перешли к действиям. Вашингтон ввел санкции против двух турецких чиновников за отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в шпионаже и терроризме. Турецкие власти готовят ответ. О том, насколько сильны антиамериканские настроения в турецком обществе и как далеко может зайти противостояние, — в материале РИА Новости.

Пастор в обмен на проповедника
Анкара. Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция пообещала США ответ на введение санкций

Под санкции попали министр юстиции Абдулхамит Гюль и глава МВД Сюлейман Сойл. "Пастор Брансон необоснованно арестован турецкими властями. Его продолжают преследовать, что недопустимо", — подчеркнул глава Минфина США Стивен Мнучин.

Реакция турецкой стороны последовала незамедлительно. "Администрация США должна понять, что санкции не заставят нас выполнить ее незаконные требования. Мы не сможем так решать совместные проблемы", — заявил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Ставший камнем преткновения пастор Брансон более 23 лет прожил в Турции, занимаясь проповеднической и миссионерской деятельностью. В октябре 2016 года его арестовали за нарушение иммиграционного законодательства. Вскоре выдвинули новые обвинения. Пастора-евангелиста подозревают в поддержке запрещенной в Турции организации FETO и ее основателя — исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По версии следствия, Брансон получал от FETO деньги, которые использовал для подрыва конституционного строя в стране.

После провала попытки переворота в Турции пастор якобы отправил американским военным письмо, выразив сожаление, что путч не удался.

© REUTERS / Demiroren News Agency, DHAПастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018
© REUTERS / Demiroren News Agency, DHA
Пастор Эндрю Брансон. Измир, Турция. 25 июля 2018

Пастора Брансона обвинили также в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана: якобы он проповедовал среди курдов идею создания христианского движения и государства на его основе. Пастор не признал себя виновным, но может застрять в тюрьме на 35 лет.

Впрочем, серьезность обвинений не помешала президенту Турции предложить американцам обменять пастора на Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США почти 20 лет. Вашингтон на это не пошел.

Измир. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пастор Брансон попросил турецкий суд освободить его из-под домашнего ареста

Дональд Трамп посоветовал Эрдогану "сделать что-то, чтобы освободить этого замечательного христианского супруга и отца". В ответ турецкий лидер пожелал Трампу не терять "сильного и искреннего партнера".

Посредником в налаживании отношений двух стран выступил Израиль. По просьбе Трампа премьер-министр Биньямин Нетаньяху отпустил задержанную 11 июня турчанку Эбру Озкан, которая подозревалась израильскими спецслужбами в связях с ХАМАС. Однако возвращение девушки на родину не смягчило позицию Эрдогана по делу пастора.

Игра на повышение

"До лета 2016-го, когда в стране провалилась попытка переворота, турецкие граждане относились к США скорее нейтрально. Сейчас антиамериканизм зашкаливает", — рассказывает РИА Новости Марьям Турсунова, несколько лет назад переехавшая в Турцию вместе с семьей.

Вид Анкары. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция ответила на угрозы США ввести санкции против страны

Она связывает это с усилившимся контролем властей за общественной жизнью: "Турецкие СМИ, которым в стране доверяют, часто критикуют американцев. Это влияет на настроения граждан".

И первой реакцией на американские санкции стало падение курса турецкой лиры. "Люди обеспокоены возможными экономическими проблемами, что вызывает еще больший негатив к США", — говорит Марьям. Впрочем, на бытовом уровне отношение к американцам по-прежнему доброжелательное.

В том, что санкции носят локальный и символический характер, уверен проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. "Эти два министра не имеют крупных активов или бизнес-интересов за границей. Американцы таким образом сигнализируют, что готовы усилить давление на Турцию, но пока предпочитают договариваться", — объяснил эксперт РИА Новости. И напомнил, что Вашингтон и Анкара продолжают взаимодействие по линии НАТО, а недавно наладили сотрудничество в северных провинциях Сирии.

© AP Photo / Lefteris PitarakisТюрьма, где содержался пастор Эндрю Брансон в ожидании суда
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Тюрьма, где содержался пастор Эндрю Брансон в ожидании суда

Профессор кафедры международных отношений Университета Едитепе в Турции Месут Хаки Джашин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что санкции США по делу пастора — лишь повод, чтобы вбить клин между Анкарой, Москвой и Ираном.

"История с пастором тянется уже два года. Но именно сейчас, когда Турция, Россия и Иран плодотворно сотрудничают по сирийскому урегулированию, американцы вводят санкции", — отметил турецкий эксперт. Он обратил внимание на то, что США заморозили поставки Анкаре истребителей F-35 как раз после того, как турецкие власти договорились с Россией о приобретении ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Анкара отстаивает право проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику — и встречает сопротивление. Обе стороны продолжают играть на повышение, обостряя конфликт. Дело пастора Брансона покажет, насколько далеко они готовы зайти.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена