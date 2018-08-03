Пастор раздора: из-за чего ссорятся Трамп и Эрдоган

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. От войны ультиматумов последних недель Турция и США перешли к действиям. Вашингтон ввел санкции против двух турецких чиновников за отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в шпионаже и терроризме. Турецкие власти готовят ответ. О том, насколько сильны антиамериканские настроения в турецком обществе и как далеко может зайти противостояние, — в материале РИА Новости.

Под санкции попали министр юстиции Абдулхамит Гюль и глава МВД Сюлейман Сойл. "Пастор Брансон необоснованно арестован турецкими властями. Его продолжают преследовать, что недопустимо", — подчеркнул глава Минфина США Стивен Мнучин.

Реакция турецкой стороны последовала незамедлительно. "Администрация США должна понять, что санкции не заставят нас выполнить ее незаконные требования. Мы не сможем так решать совместные проблемы", — заявил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Ставший камнем преткновения пастор Брансон более 23 лет прожил в Турции, занимаясь проповеднической и миссионерской деятельностью. В октябре 2016 года его арестовали за нарушение иммиграционного законодательства. Вскоре выдвинули новые обвинения. Пастора-евангелиста подозревают в поддержке запрещенной в Турции организации FETO и ее основателя — исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По версии следствия, Брансон получал от FETO деньги, которые использовал для подрыва конституционного строя в стране.

После провала попытки переворота в Турции пастор якобы отправил американским военным письмо, выразив сожаление, что путч не удался.

Пастора Брансона обвинили также в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана: якобы он проповедовал среди курдов идею создания христианского движения и государства на его основе. Пастор не признал себя виновным, но может застрять в тюрьме на 35 лет.

Впрочем, серьезность обвинений не помешала президенту Турции предложить американцам обменять пастора на Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США почти 20 лет. Вашингтон на это не пошел.

Дональд Трамп посоветовал Эрдогану "сделать что-то, чтобы освободить этого замечательного христианского супруга и отца". В ответ турецкий лидер пожелал Трампу не терять "сильного и искреннего партнера".

Посредником в налаживании отношений двух стран выступил Израиль. По просьбе Трампа премьер-министр Биньямин Нетаньяху отпустил задержанную 11 июня турчанку Эбру Озкан, которая подозревалась израильскими спецслужбами в связях с ХАМАС. Однако возвращение девушки на родину не смягчило позицию Эрдогана по делу пастора.

Игра на повышение

"До лета 2016-го, когда в стране провалилась попытка переворота, турецкие граждане относились к США скорее нейтрально. Сейчас антиамериканизм зашкаливает", — рассказывает РИА Новости Марьям Турсунова, несколько лет назад переехавшая в Турцию вместе с семьей.

Она связывает это с усилившимся контролем властей за общественной жизнью: "Турецкие СМИ, которым в стране доверяют, часто критикуют американцев. Это влияет на настроения граждан".

И первой реакцией на американские санкции стало падение курса турецкой лиры. "Люди обеспокоены возможными экономическими проблемами, что вызывает еще больший негатив к США", — говорит Марьям. Впрочем, на бытовом уровне отношение к американцам по-прежнему доброжелательное.

В том, что санкции носят локальный и символический характер, уверен проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. "Эти два министра не имеют крупных активов или бизнес-интересов за границей. Американцы таким образом сигнализируют, что готовы усилить давление на Турцию, но пока предпочитают договариваться", — объяснил эксперт РИА Новости. И напомнил, что Вашингтон и Анкара продолжают взаимодействие по линии НАТО, а недавно наладили сотрудничество в северных провинциях Сирии.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Тюрьма, где содержался пастор Эндрю Брансон в ожидании суда © AP Photo / Lefteris Pitarakis Тюрьма, где содержался пастор Эндрю Брансон в ожидании суда

Профессор кафедры международных отношений Университета Едитепе в Турции Месут Хаки Джашин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что санкции США по делу пастора — лишь повод, чтобы вбить клин между Анкарой, Москвой и Ираном.

"История с пастором тянется уже два года. Но именно сейчас, когда Турция, Россия и Иран плодотворно сотрудничают по сирийскому урегулированию, американцы вводят санкции", — отметил турецкий эксперт. Он обратил внимание на то, что США заморозили поставки Анкаре истребителей F-35 как раз после того, как турецкие власти договорились с Россией о приобретении ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Анкара отстаивает право проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику — и встречает сопротивление. Обе стороны продолжают играть на повышение, обостряя конфликт. Дело пастора Брансона покажет, насколько далеко они готовы зайти.