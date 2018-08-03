Центрально-Африканская Республика, где несколько дней назад расстреляли российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, считается одной из беднейших и опаснейших стран мира. Даже в относительно спокойной столице европейцы стараются не перемещаться по улицам пешком и в одиночку. Здесь в обменниках и кафе висят таблички «С оружием вход воспрещен», а камера может стать серьезным препятствием в налаживании дружбы с местными. Русскоязычные жители ЦАР, пилот вертолета и путешественник подробно рассказали РИА Новости об обстановке в африканской стране.
Елена Смольная (имя и фамилия изменены по ее просьбе) живет в ЦАР несколько месяцев. Она приехала сюда в составе одной из гуманитарных миссий, работает врачом. В столице страны, городе Банги, относительно безопасно, уверяет она. Но уточняет: «Есть один квартал, куда иностранцу лучше не заходить. Называется он «Пятый километр». Там живут представители одной воинствующей группировки, поэтому в квартале постоянно присутствуют «голубые каски».
Правда, выстрелов в этом гетто не было слышно уже давно. Да и просто так белый туда не зайдет. В ЦАР, говорит Елена, европейцы в одиночку пешком стараются не передвигаться. «Если иностранцы и приезжают сюда, то не с целью туризма, а по работе. В аэропорту их встречают представители фирмы или организации, везут в гостиницу. Потом сопровождают на работу», — рассказывает она.
По такой же схеме живет и сама Смольная. «Днем я могу пройтись и одна, особого дискомфорта ни разу не испытывала. Разве что на рынке крикнут вслед что-нибудь обидное или засвистят».
Во многих гуманитарных миссиях, действующих в странах, где есть террористическая угроза, сотрудники заполняют так называемое доказательство жизни. Это ответы на вопросы, которые может знать только один человек. Если его берут в плен, по ответам переговорщик поймет, жив тот или убит. Но Елена утверждает, что ничего подобного не заполняла: «Здесь не так опасно, как, например, в Южном Судане, где действует подобное правило для сотрудников гуманитарных миссий».
В 23:00 в столице наступает комендантский час. «Военные останавливают каждого, кто находится на улице, и проверяют, куда он направляется и почему ночью. Здесь вообще люди в позднее время стараются не ездить. Поэтому очень странно, что журналисты ночью куда-то отправились», — удивляется Елена.
Вообще, версия убийства с целью ограбления многим знакомым с африканскими реалиями кажется странной. «Здесь если грабят, то не убивают. А тем более белых». Такую реплику мы услышали от многих наших собеседников.
«В центре столицы на вас никто никогда не нападет, но лучше все же перемещаться на машине с местным шофером, — вступает в разговор еще один русский в Банги, Сергей. — Сколько стоит такая услуга, не могу сказать, так как я здесь давно, пользуюсь своей машиной. Предположу, что не больше 200 долларов в месяц».
В провинции, по словам Сергея, ограбления не редкость. «Машину могут остановить прямо на дороге и направить водителю в лицо оружие. Но происходит это не на трассах, а на периферийных дорогах в лесистой местности. Бывает, что европейцев берут в заложники. Потом требуют выкуп или освобождения ранее арестованных бандитов».
Пилот Ми-8 Александр (фамилию он просил не указывать) отработал в Центрально-Африканской Республике две командировки по три и четыре месяца. Он обеспечивал передвижение миссии ООН, облетел вдоль и поперек всю страну. И не может назвать ЦАР одним из самых опасных мест на Африканском континенте.
«Мне есть с чем сравнивать. Например, в Судане, где я также работал, бандиты могли остановить машину прямо на дороге, выкинуть водителя из салона и уехать, — утверждает собеседник РИА Новости. — Двоих моих коллег там взяли в плен и держали почти четыре месяца, пока представителям ООН не удалось их вызволить. В Судане все вертолетные площадки были огорожены забором. Иначе местные жители просто разобрали бы машину по частям. В ЦАР мы ограничивались лишь вооруженной охраной вокруг места посадки. Но максимум, что они делали, — отгоняли палками любопытных детей и подростков».
Для жителя Тюмени именно с ЦАР началось знакомство с Африкой.
«Естественно, по прилете нас сразу предупредили, что страна находится в перманентном конфликте, что на улицу в вечернее время суток выходить нельзя, что с местными общаться нежелательно. На деле же вечером я спокойно прогуливался в одиночку от нашей виллы до спортзала, а местные угощали нас фруктами».
Самое страшное, по словам Александра, что может случиться с зазевавшимся европейцем на улицах Банги, — ограбление. «С открытой сумкой или дорогим телефоном лучше не ходить, двери в машине нужно всегда держать закрытыми, особенно на остановках. Чуть ли не на ходу могут залезть в салон и вытащить рюкзак или технику».
Его самого не грабили ни разу, но у коллег вытаскивали телефоны, бумажники. «Промышляют воровством, как нам объяснили, даже не граждане республики, а беженцы из Чада, которых в Банги очень много».
Впрочем, эти описания больше относятся к столице. В провинции ситуация более напряженная. «Если в Банги очень много военных, на каждом большом перекрестке — укрепленные посты, то на периферии безопасность обеспечивает только контингент баз ООН. Признаюсь, я бы не рискнул в темное время суток на машине отправиться в джунгли. Ведь в этом районе в данный момент может обосноваться одна из бандитских группировок. Местные жители об этом знают, чужаки — нет».
Александр вспоминает, как во время одного из рейсов его коллеги договорились с местными сходить на рыбалку. Но утром провожатый сказал, что в джунгли пока лучше не соваться, так как в район пришли представители местной мусульманской террористической группировки. «Они спросили, что может быть, если все же решат порыбачить. «Вам нужны проблемы? Мне — нет», — ответил абориген».
За месяцы работы в ЦАР пилот несколько раз сталкивался с последствиями войны между группировками.
«Однажды мы летали в деревню, которую сожгли дотла. Это был террористический акт одного из бандформирований. Люди из этой деревушки жили в палаточном лагере рядом с базой ООН. Сложно представить, что такое возможно в XXI веке».
Если отбросить все эти нюансы, ЦАР — страна со своим колоритом.
Пилоту Александру очень запомнились местные рынки. Правда, воспоминания эти из разряда шокирующих. «Там продают сушеных обезьян, из которых местные варят суп. Их тушки выглядят как мертвые младенцы. Очень неприятно. А вообще, в столичных магазинах можно найти все европейские продукты: и сыры с плесенью, и дорогие колбасы. Все это продают из расчета на европейцев, которых в стране достаточно много. Цены на продукты, кстати, раза в три выше, чем в России. И жилье стоит космических денег. Естественно, для местных везде одна цена, для белых — другая».
Экстремальный путешественник Вадим, автор блога Dusk Rider, посетил Центрально-Африканскую Республику в марте 2018 года. Сразу по прилете он с товарищами отправился на встречу с российским консулом, в том числе чтобы обсудить возможность охраны. Дело в том, что найти сопровождающего в ЦАР проблематично.
«Контор, которые бы предоставляли услуги телохранителей, в стране нет. Легальное оружие есть только у армии или полиции. Но ты же не подойдешь к первому попавшемуся военному и не предложишь охранять тебя? — объясняет Вадим. — В итоге передвигались самостоятельно».
В ЦАР Вадим ехал в компании еще четверых друзей и одной девушки, по городу они ходили только большой группой. Возможно, именно это помогло им избежать серьезных неприятностей.
«В один из дней мой друг и девушка пошли прогуляться вдвоем. И на них почти сразу набросились местные с криками «Убери камеру!». Кроме того, за пять минут их трижды попытались ограбить. К ним в сумки и карманы лезли внаглую, не прячась. А вообще, ограбить иностранца — местный спорт. Об этом нас даже консул предупреждал. Самый легкий способ — капнуть в бокал с пивом клофелин».
Вадим говорит, что европейцы по улицам Банги вообще пешком не передвигаются, предпочитая скрываться в салоне автомобиля. И уж тем более никто не рискнет светить дорогую фото- или видеокамеру. «Местные очень ревностно относятся к тому, что их фотографируют или снимают. Они начинают набрасываться на тебя, могут позвать полицию. Возможно, именно из-за съемки у убитых журналистов произошел конфликт с местным населением».
Путешественник уверен, что нападение на журналистов было совершено по наводке.
«Видимо, информация, что они везут с собой крупную сумму денег и дорогую технику, просочилась к главарям местных группировок. И их уже ждали. Но проблема в том, что без наличных в эту страну не приедешь. Филиалов европейских банков там нет. Есть парочка местных. Но можно ли там снять деньги и какой процент за эту операцию возьмут, непонятно».
За время путешествия Вадим с друзьями не только побывали в столице, но и съездили вглубь страны — посмотреть дворец Бокассы. «На всем протяжении пути нам встретилось всего два-три блокпоста. Нашу машину обыскивали, но ничего не требовали. Для сравнения: машину моего знакомого, который был в ЦАР несколько лет назад, остановили раз 15. И на каждом посту вымогали деньги».
«В целом чувствуется, что по окраинам страны идет гражданская война, — говорит Вадим. — Ты понимаешь, что ради своей же безопасности в некоторые районы лучше не соваться. Район, где застрелили журналистов, — один из таких».
ДЛЯ СПРАВКИ:
* * * * * * * * * *
Бывшая французская колония, получившая независимость в 1960 году, десятилетиями находится в состоянии вооруженного конфликта. В 2012-м исламистские группировки объединились, чтобы свергнуть президента-христианина Франсуа Бозизе. Неустойчивый альянс получил название «Селека» (на языке санго это означает «коалиция»).
В первые годы существования «Селеки» ее лидером считался Мишель Джотодия. В 2013-м он провозгласил себя президентом, однако вскоре утратил контроль над своими более радикальными единомышленниками. После окончательного распада коалиции Джотодия был вынужден бежать из ЦАР.
А в республике с новой силой разгорелась война между боевиками-исламистами и христианскими силами самообороны. Кроме того, они принялись делить природные ресурсы. Ожесточенную борьбу также затеяли группировки «Народный фронт за возрождение ЦАР» и «Союз за мир в Центральной Африке». На российских журналистов, вероятнее всего, напала одна из них.
В феврале 2016 года в республике состоялись демократические выборы. Однако примирения стране они не принесли. За два с половиной года правления президент Фостен-Арканж Туадера ситуацию не изменил. Сотни тысяч беженцев, покинувших страну в ходе конфликта, не вернулись домой. Различные криминальные группировки, преимущественно исламистские, продолжают контролировать территорию. Армия в упадке. Законные власти опираются главным образом на контингент миротворцев ООН.
* * * * * * * * * *
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.