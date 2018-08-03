Александр вспоминает, как во время одного из рейсов его коллеги договорились с местными сходить на рыбалку. Но утром провожатый сказал, что в джунгли пока лучше не соваться, так как в район пришли представители местной мусульманской террористической группировки. «Они спросили, что может быть, если все же решат порыбачить. «Вам нужны проблемы? Мне — нет», — ответил абориген».

За месяцы работы в ЦАР пилот несколько раз сталкивался с последствиями войны между группировками.