В Косово допустили корректировку границ в случае договора с Сербией

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи допустил в четверг, что в случае подписания договора об окончательной нормализации отношений между Белградом и Приштиной возможна корректировка существующих границ и административной линии.

Официальный Белград не признает наличие границы с самопровозглашенной республикой и называет существующее в рамках автономного края Косово и Метохии в составе Сербии разделение административной линией. За чертой этой линии на территории крайнего юга центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, частично населенные албанцами, лидеры которых периодически требуют интеграции своей Прешевской долины с Приштиной.

В четверг Тачи заявил, что у Косово есть около 400 километров "границы с Сербией", и что без демаркации косовско-албанские власти в Приштине "не могут завершить процесс формирования государства и его консолидации". Вопрос разграничения он надеется поднять на следующем раунде переговоров с сербским руководством при посредничестве ЕС в Брюсселе, дата проведения которого пока не определена.

"Будем разговаривать о демаркации, о корректировкe границы, но напоминаю, что ни под какими условиями с чьей бы то ни было стороны не может быть навязана реализация сербских притязаний на раздел Косово. В то же время в рамках корректировки, уверен, выполним и приемлем с нашей стороны официально оформленный запрос лидеров Прешевской долины о присоединении к Косово, если будет достигнут договор", — цитирует косовского лидера Радио и телевидение Косово.

Президент самопровозглашенной республики отметил, что таким историческим договором между Белградом и Приштиной должно стать "взаимное признание". "Тачи отлично знает, что ни Медведжа, ни Буяновац, ни Прешево не будут присоединены к Косово и не говорится о том, что Сербия возьмет север Косово до реки Ибар", — отреагировал в Facebook влиятельный косовский оппозиционер, зампредседателя партии Alternativa Илир Деда, и добавил, что "Тачи лишь манипулирует чувствами албанцев в Прешевской долине".

Заключение "всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной" является официальным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для Сербии и самопровозглашенной республики.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.