Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России.

Документ предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Санкции направлены и против политиков и бизнесменов: в частности, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.

Кроме того, авторы инициативы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией".

"Жесткие и сокрушительные"

Предложенные антироссийские меры будут самыми суровыми из когда-либо введенных, считает один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Грэма. Доказательств какого бы то ни было вмешательства Москвы в избирательный процесс в Соединенных Штатах нет.

По словам сенатора, чтобы добиться отмены санкций, Россия должна прекратить кибератаки на США и изменить политику в Сирии и на Украине.

Режим санкций

Против России действует ряд санкций США, которые Вашингтон ввел из-за Крыма, конфликта в Донбассе и "вмешательства" Москвы в американские выборы в 2016 году.

Расследование этого "вмешательства", а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".