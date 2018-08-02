Мальчик в 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Одаренный мальчик, которому только исполнилось 12 лет, стал первым в истории ребенком, ставшим студентом крупнейшего Национального автономного университета Мексики (UNAM).
Чтобы иметь возможность поступить в высшее учебное заведение, Сантамарии пришлось экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости в средней школе. "Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно", — сказал малолетний студент.
К поздравлениям в адрес одаренного ребенка присоединилось даже посольство США в Мехико, назвавшее Сантамарию "маленьким мексиканским талантом и гением".