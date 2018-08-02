Мальчик в 12 лет стал студентом крупнейшего университета Мексики

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Одаренный мальчик, которому только исполнилось 12 лет, стал первым в истории ребенком, ставшим студентом крупнейшего Национального автономного университета Мексики (UNAM).

Карлоса Антонио Сантамарию знают в университете с девяти лет, когда он успешно прошел курсы и получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии, говорится в коммюнике UNAM. Для дальнейшей учебы он выбрал физику биомедицины, курс которой начинается 6 августа. "Он будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители", – отмечается в пресс-релизе.

Чтобы иметь возможность поступить в высшее учебное заведение, Сантамарии пришлось экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости в средней школе. "Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно", — сказал малолетний студент.

К поздравлениям в адрес одаренного ребенка присоединилось даже посольство США в Мехико, назвавшее Сантамарию "маленьким мексиканским талантом и гением".