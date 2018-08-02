Додон пообещал ответить протестами на ограничение своих полномочий

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов вывести людей на площадь или поднять вопрос о переходе к президентской форме правления, если после парламентских выборов у него не будет возможности влиять на внутреннюю политику страны.

"Если после парламентских выборов у меня, как президента, не будет возможности повлиять на внутреннюю политику, я оставляю за собой два варианта действий: первый – вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы ситуацию поменять, второй — ставится вопрос ребром о переходе к президентской форме правления", — заявил Додон в эфире канала Accent TV.

Он подчеркнул, что президент должен обладать всеми положенными ему полномочиями. "Я не хочу остаться в истории государства как президент, который никак не мог повлиять на ситуацию внутри страны, как это уже было у нас. Если после парламентских выборов из-за манипуляций моих оппонентов у президента вместе с пропрезидентской партией не будет возможности повлиять на внутреннюю политику, то есть, если мы не будем в парламентском большинстве или правительстве, тогда мы пойдем другим путем", — добавил президент.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Выборы в парламент Молдавии пройдут 24 февраля 2019 года. Ранее они проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат, но в июле 2017 года было принято решение о переходе на смешанную избирательную систему. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.