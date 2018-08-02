В Совфеде прокомментировали законопроект США о новых санкциях против России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Законопроект о новых санкциях в отношении России связан с внутриполитической борьбой в США, заявил RT глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Позиция ряда американских сенаторов и конгрессменов уже давно оторвалась от реального течения дел и событий. Таких инициатив и заявлений мы будем видеть все больше по мере того, как приближаются промежуточные выборы в конгресс 6 ноября", — сказал он, пояснив, что подобные инициативы призваны поддержать ложную версию о "российском вмешательстве" в выборы в США.

"Эта тема будет сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях, но в ближайшие месяц-два вряд ли получит законодательное развитие", — сказал сенатор.

По словам Косачева, ситуация в Соединенных Штатах становится все более сложной по мере приближения выборов в конгресс.

"Все мы находимся в заложниках внутриполитической борьбы в США", — подчеркнул он.

В четверг группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России. Они будут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных", заявил один из авторов инициативы Линдси Грэм.

В настоящее время против Москвы действует целый ряд американских санкций, принятых из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за "вмешательства" в выборы президента США в 2016 году, которое опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Расследование "российского влияния" на американские выборы и предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Оно длится уже больше года, при этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".