Додон рассказал о своем отношении к налоговой реформе в Молдавии

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не против налоговой реформы, одобренной парламентом, но хочет детально изучить законопроект.

Парламент Молдавии 26 июля принял в окончательном чтении пакет законов налоговой реформы, его поддержали 56-ю голосами. Пакет законов предусматривает ограничение полномочий Службы информации и безопасности, связанных с расследованием экономических преступлений, отмену штрафов за просрочку выплаты налогов и пошлин, снижение НДС для некоторых отраслей экономики и уменьшение налога социального страхования. Кроме того, физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе, им достаточно будет указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества.

"Будучи министром экономики, я предлагал похожее решение президенту Владимиру Воронину. Концептуально я не могу быть против этих реформ, от них может быть результат, но эти законы пока не попали в администрацию президента, мы их детально изучим", — сказал Додон в четверг в эфире телеканала Accent TV.

Президент отметил, что в 2007 году при разработке подобных предложений консультировался с экспертами в США и Страсбурге, а сейчас подобного не было.

"С политической точки зрения я очень надеюсь, что Запад по-другому посмотрит на нынешнее правительство и парламентское большинство", — говорит президент.

Согласно местному законодательству, пакет законов налоговой реформы должен быть одобрен президентом. Планируется, что он вступит в силу 1 октября 2018 года.