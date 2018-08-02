Украина сама виновата в том, что не может вступить в ЕС, заявили в Венгрии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В проблемах Украины с вступлением в ЕС и НАТО виноват исключительно сам Киев, заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Украина неспособна добиться прогресса в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО по своей вине, а Венгрия тут ни при чем", — говорится в сообщении.

По словам Менцера, Киев не может предъявлять претензии венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, который ранее усомнился в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. Дипломат отметил, что заявления Орбана отражают "существующее положение дел". Менцер также подчеркнул, что именно Киев первым предпринял "недружественные шаги" в отношении Будапешта, приняв закон об образовании, ограничивающий права национальных меньшинств.

"Это означает, что Украина пошла против своих международных обязательств, в том числе в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и программы по подготовке к вступлению в НАТО", — отмечается в сообщении МИД.

В ведомстве выразили надежду, что Киев "вернет национальным меньшинствам отнятые у них права".

Ранее днем Киев выразил протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с "недружественными шагами" Будапешта. В частности, в украинском МИД заявили о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые диссонируют с политикой Европейского Союза.

Кроме того, венгерскому дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением Будапешта создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В Киеве заявили, что "в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.