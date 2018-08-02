МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российского художника Петра Павленского, обвиняемого во Франции в поджоге здания банка, поместили в карцер во французской тюрьме, где он сейчас находится под арестом, сообщила на своей странице в Facebook его подруга Ксения Оксман.

По ее словам, Павленский передал ей сообщение. "Меня закрыли в карцер за отказ терпеть унижения, 1 августа была серия провокаций со стороны надзирателей, в конце концов они добились своего и посадили меня в карцер", — процитировала она полученное сообщение, не пояснив подробностей.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.