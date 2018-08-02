Адвокат прокомментировал аргументы обвинения по делу Бутиной

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сомневается, что обвинение сможет представить доказательства того, что его клиентка якобы предлагала интим в обмен на услуги.

"Это утверждение было выдвинуто властями с отложенным предоставлением доказательств, что означает, что они в тот момент не представили доказательств в подкрепление своих утверждений. Мы все еще ждем, когда сможем увидеть их, и не уверены, что они вообще существуют или существуют в каком-то значимом виде", — сказал он в четверг в интервью телеканалу RT

В ходатайстве прокурора, которое рассматривал судья, принимая решение об аресте россиянки, в частности, говорилось, что "по меньшей мере один раз Бутина предлагала частному лицу… секс в обмен на должность в лоббистской организации". Кроме того, ее отношения с ее американским гражданским мужем также ставились под сомнение. Обвинение сообщило, что Бутина "относилась к этой связи как просто к одному из аспектов своей деятельности".

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.