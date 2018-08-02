Власти Мексики обеспокоены опасной виртуальной игрой "Момо"

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура мексиканского штата Табаско выступила с предупреждением об опасности виртуальной игры "Момо", игроки которой получают угрозы, если не следуют ее требованиям.

"Предупреждаем о новом вызове для детей и молодых людей. Избегай общения с незнакомыми, они ищут информацию, которая может быть использована против тебя", — говорится в обращении специального подразделения прокуратуры по расследованию преступлений в информационной сфере.

Речь идет о рассылке приглашений к общению в социальной сети, после ответа на которые пользователь начинает получать изображения сцен насилия, а также запросы персональной информации или на совершение определенных действий. В случае отказа от общения в адрес пользователя поступают угрозы, вплоть до физического уничтожения.

При этом перуанский портал Republica сообщает, что в Аргентине сейчас расследуется смерть девочки, которая могла покончить с собой именно под воздействием "Момо". Якобы по условиям полученного ею задания она должна была пройти "экстремальный тест", который и закончился ее гибелью

Ранее в российском сегменте интернета получила распространение игра "Синий кит", склоняющая подростков к самоубийству. Ее участники делились несколькими хэштегами, отсылающими к так называемым "группам смерти" в социальных сетях. Данный "флэшмоб" захватил Индию, Бангладеш и многие другие страны мира. При этом официально подтвержденных данных о смерти подростков из-за участия в этой игре нет.