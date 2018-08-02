Адвокат назвал дату рассмотрения обвинений против Осиповой в суде в США

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Суд в США рассмотрит новые обвинения против россиянки Богданы Осиповой 8 августа, сообщил в четверг РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.

"Будет заседание на следующей неделе 8 августа, там будут рассматривать новое обвинение по четырем пунктам о вымогательстве", — сказал он.

По его словам, заседание состоится в городе Уичито в штате Канзас, куда Осипову перевели в четверг из тюремной больницы.

Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом. Он начнется 18 сентября.

Несколькими днями ранее в ее адрес были выдвинуты дополнительные обвинения, в том числе вымогательство.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.