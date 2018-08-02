США ответили на новое письмо Ким Чем Ына Трампу

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США направили ответ на письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы ответили на письмо председателя (КНДР) Кима, которое получил президент (Трамп). Он (ответ) скоро будет доставлен", — сказала Сандерс на пресс-конференции. Она добавила, что письмо посвящено "тем обязательствам, которые были сделаны в совместном заявлении на саммите в Сингапуре".

Ранее Сандерс сообщала, что новое письмо от лидера КНДР было получено 1 августа. Это уже не первое письмо, которое получил Трамп от Ким Чены Ына. Первого июня, еще до исторического саммита в Сингапуре, в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, который передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.