В Шотландии пара выиграла около 75 миллионов долларов с порванным билетом

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Супружеская пара из Шотландии выиграла в лотерею около 58 миллионов фунтов (более 75 миллионов долларов США), даже несмотря на то, что их билет по ошибке был разорван, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, 67-летний Фред и 57-летняя Лесли Хиггинс проверили свой билет в автомате в одном из магазинов города Лоренскерк и узнали, что он не выиграл. Тогда работник магазина порвал билет на две части и выбросил его в урну.

Однако сразу после этого автомат выдал сообщение о том, что владельцам билета необходимо позвонить в компанию, проводящую лотерею. Они достали билет из урны и вернулись домой.

После всех необходимых проверок у организатора лотереи пара поняла, что "сорвала джек-пот".

Как сообщает телеканал, после получения выигрыша Лесли уволилась с работы, супруги купили кабриолет Audi и теперь собираются посетить Индию и Китай, а также купить второй дом на Барбадосе.