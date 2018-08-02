В Шотландии пара выиграла около 75 миллионов долларов с порванным билетом

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Супружеская пара из Шотландии выиграла в лотерею около 58 миллионов фунтов (более 75 миллионов долларов США), даже несмотря на то, что их билет по ошибке был разорван, сообщает телеканал Sky News.
Однако сразу после этого автомат выдал сообщение о том, что владельцам билета необходимо позвонить в компанию, проводящую лотерею. Они достали билет из урны и вернулись домой.
После всех необходимых проверок у организатора лотереи пара поняла, что "сорвала джек-пот".
Как сообщает телеканал, после получения выигрыша Лесли уволилась с работы, супруги купили кабриолет Audi и теперь собираются посетить Индию и Китай, а также купить второй дом на Барбадосе.