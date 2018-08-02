МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова, сообщил телеканалу NBC адвокат музыканта Скотт Балбер.

"Идут переговоры… Пока неясно, как все обернется", — заявил Балбер, отвечая на вопрос о возможном допросе. Адвокат не уточнил, заинтересован ли Мюллер в разговоре с отцом Эмина Арасом. Комментарий офиса спецпрокурора телеканалу получить не удалось.

Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.